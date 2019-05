Tennis & friends i vip in gara per la prevenzione e la solidarietà al policlinico Gemelli di Roma

Anteprima dell’edizione principale di ottobre, sabato 18 maggio arriva l’appuntamento con Tennis & Friends Salute e sport … sport è salute agli Internazionali Bnl d’Italia del Foro Italico. L’evento offrirà la possibilità di check-up gratuiti di prevenzione delle malattie metaboliche, dell’ipertensione arteriosa e dell’obesità, oltre a fornire indicazioni utili sulla nutrizione e sui corretti stili di vita. T



ennis & Friends nasce nel 2011 da un’idea di Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS e specialista in Medicina preventiva: «Il progetto, unico in Italia, è nato dal connubio tra il mio amore per il tennis e quello per la medicina - spiega - È fondamentale lanciare il messaggio della prevenzione e dare la possibilità alle persone di effettuare controlli clinici in un clima sereno. Abbiamo ideato il tagliando della salute, proprio come per le macchine, ma con l’età invece dei chilometri».



«L’idea è mia, ma siamo una squadra in cui ognuno partecipa attivamente, dalle forze armate alle federazioni sportive, passando per il Coni, i Ministeri, le Regioni» conclude. Il progetto unisce le “cinque S”, salute, sport, solidarietà, spettacolo e sostenibilità, come ha ricordato il ministro della Salute, Giulia Grillo: «Promuovere il legame sport e prevenzione è essenziale, perché come sappiamo il movimento e gli stili di vita siano indispensabili per vivere sani. Una diagnosi precoce salva la vita e riduce persino i costi del Servizio sanitario nazionale».



Moltissimi i testimonial del mondo dello sport, dello spettacolo e della cultura attesi nei campi da tennis e padel, da Fiorello a Paolo Bonolis, passando per Carlo Verdone, Max Giusti, Neri Marcorè, Maria De Filippi, Claudia Gerini, Laura Freddi, Clarence Seedorf, Filippo Volandri, Andrea Lucchetta e molti altri. L’evento di sabato fa seguito alla tappa romana di ottobre 2018, che ha registrato oltre 18mila controlli e 50mila accessi, e a quella napoletana al Tennis Club Napoli e Lungomare Caracciolo dello scorso aprile, con oltre 7mila controlli effettuati e più di 50mila presenze, per un totale di oltre 73mila check-up.

