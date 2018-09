Ted fa il bis all’Ostiense, la zona sempre più urban-glamour di Roma

Dopo il successo del primo TED Lobster&Burger inaugurato tre anni fa, nell’elegante quartiere Prati, nuova apertura di TED il prossimo 10 settembre a Roma per un locale dalla vocazione sempre più internazionale e cosmopolita. Questa volta il quartiere scelto è l’Ostiense, la zona della capitale che si sta riscoprendo glamour e di tendenza, dove da TED si potrà continuare a gustare un’offerta gastronomica originale, in una cornice moderna, elegante e di tendenza, che unisce il piacere del cibo ad atmosfere internazionali, friendly e di grande convivialità. 180 mq, per 100 posti a sedere, dall’arredamento al menù, tuo è concepito prendendo spunto dai locali più di tendenza di Londra e Berlino per regalare al pubblico un’esperienza con il crostaceo per eccellenza: l’asEce, declinato in vari modi. Fresco, alla griglia sempre accompagnato da salse e insalate di stagione. Ma non è tuo. Da TED si potrà continuare a gustare piaQ a base di tonno, gamberi, salmone, cevici e per gli amanti della carne non mancheranno ovviamente i burger di carne bovina Black Angus. Spazio anche ai burritos farciti in vario modo e all’aperitivo con TED’s pizza. Anche i vegetariani potranno sedersi comodamente da TED per deliziare il palato con gli squisiti burger veg, le tacos, o le insalate realizzate con ingredienti di prima qualità. Un menu accaQvante, di sostanza e divertente che si chiude con i dessert, omaggio alla tradizione made in Usa ma che lasciano un posto speciale anche al nostro immancabile tiramisu.

Sul fronte beverage, l’esperienza da TED non sarà da meno. Il locale continuerà a offrire il meglio delle bollicine a cui si aggiunge una accurata selezione di vini rossi, bianchi, da dessert, birre artigianali, distillati e amari. Champagne francesi o italiani che si sposano perfettamente al lobster. Ma, da sempre, TED è anche sinonimo di grande mixology: dai migliori cocktail classici a quelli speciali inventato per celebrare il nuovo quartiere della movida romana. Ciao OsEense. “L'elemento cara-erizzante di TED risiede senza dubbio nella sua capacità di essere un locale trasversale, aperto e friendly, capace di accogliere in qualunque momento della giornata, offrendo sempre il meglio. Che sia un aperiCvo, un pranzo, una cena o un dopo cena con i nostri signature cocktails, da TED puoi gustare un cibo esclusivo ma universale e senCrC a casa, respirando un’atmosfera internazionale” dice Stefano Aprile, ideatore ed amministratore del gruppo che ha voluto dare con il brand TED una impronta nuova nel food and beverage italiano. TED è aperto dal martedì al venerdì dalle 18.00 alle 01.00, il sabato e la domenica dalle 12.00 alle 02.00, orario continuato.