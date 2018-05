Salviamo i giovani talenti della scena, quattro in concorso per il premio Corsini

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ildi Roma ospiterà - dal 30 maggio al 6 giugno 2018 - la decima edizione della rassegna, nata per promuovere progetti teatrali di grande qualità i cui protagonisti sono giovani registi e giovani attori.Quattro gli spettacoli in competizione - scelti dalla direttrice artistica, nel panorama delle cosiddette “cantine” o “teatri off” - che concorreranno per aggiudicarsi il Premio al fondatore del Teatro, scomparso nel 2008.La giuria sarà composta dal pubblico; lo spettacolo vincitore sarà prodotto dalla Compagnia Attori & Tecnici e verrà inserito nel cartellone 2018/2019 del Teatro Vittoria.30 maggio ore 21di Giulia Bartolini, regia G.Bartolinicon Luca Carbone, Francesco Cotroneo e Giulia Trippettamusiche originali di Enrico Morsillo; fonico Enrico Morsilio; datore luci Giulia Bartolini1 giugno ore 21 | 31 maggio allestimento, anteprima ore 20.30da A. Strindberg con Giorgia Palmucci, Cosimo Frascella, Aurora Di Gioia regia Eustachio Guida/ Riccardo Maggi; supervisione alla regia Nicola Ragonetecnico luci Roberto Bonfantini4 giugno ore 21di E. Rostand adattamento e regia Matteo Fasanella con Matteo Fasanella, Virna Zorzan, Gianpiero Botta, Valerio Rosati, Lorenzo Lucchetti, Alessandro Onorati6 giugno ore 21di L. Pirandello adattamento Salvatore Iermano, Ilario Crudetti regia Salvatore Iermano con Chiara Caroletti, Matteo Cecchi, Ilario Crudetti, Salvatore Iermano, Ilaria Mariotti, Emiliano Pandolfi scenografia Canovacci Teatro; coreografia Roberto Ricciuti ; musiche originali Roberta IannitelliTEATRO VITTORIA / ATTORI&TECNICI Piazza S.Maria Liberatrice 10, Roma (Testaccio), Biglietti: intero platea e galleria 10 euro; biglietto ridotto under 35 e over 65 anni 7 euro, Abbonamento ai 4 spettacoli 20 euroBotteghino: 06 5740170 ; 065740598 lunedì www.teatrovittoria.it