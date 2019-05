Teatro Qurino, il nuovo cartellone con Guerritore, Placido, Brilli, Gleijeses, Assisi, Bonacelli

Domenica 26 Maggio 2019, 20:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diciassette spettacoli che comprendono buona parte del gotha del teatro italiano: questa la scelta di, direttore artistico del teatro Quirino.Si comincerà alla grande già il 1/10, quando a salire sul palco saranno due grandi attori:(che cura anche la regia) econ lo spettacolo Piccoli crimini coniugali. Come abbiamo detto tanti gli spettacoli, tra i più significativi: dal 19/11 al 1/12, Amadeus, con Geppy e Lorenzo Gleijeses; dal 3 all’8/12,sarà protagonista dello spettacolo Mastro Don Gesualdo, di Giovanni Verga, per la regia di Guglielmo Ferro.Lo spettacolo delle feste natalizie e di Capodanno, dal 23/12 al 6/01, vedrà una briosacimentarsi in una divertente commedia scritta anni fa da Iaia Fiastri, A che servono gli uomini. Non poteva mancare un classico nel panorama di prosa teatrale: dal 7 al 19/01,e Giulia, dirette da Geppy Gleijeses, saranno le protagoniste di Arsenico e vecchi merletti di Joseph Kesselring. Dal 4 al 16/02,sarà protagonista di una nuova edizione, ambientata negli Anni 40, di Liolà di Luigi Pirandello, per la regia di Francesco Bellomo.Geppy Gleijeses e Mariangela D'AbbraccioDopo tantissime repliche di una delle commedie più famose di Eduardo De Filippo, portata in scena anche al Quirino, Filumena Marturano,, con Giulio Corso, calcherà nuovamente questo palco per dar vita questa volta al personaggio di Blanche, in Un tram chiamato desiderio di Tennessee Williams, per la regia di Pier Luigi Pizzi, dal 3 al 15/03. Dal 7 al 19/04 ancora due grandi attori,e Marilù Prati si cimenteranno in famoso testo di Diego Fabbri: Processo a Gesù per la regia di Geppy Gleijeses. Anche quest’anno il Balletto di Roma è presente con due capolavori: dal 17 al 22/12, Lo schiaccianoci di Cajkovskij e, dal 28/04 al 3/05, Io, Don Chisciotte. A chiudere la stagione, dall’8 al 17/05, Così parlò Bellavista, dal film e dal romanzo di, per la regia di Geppy Gleijeses.Un discorso a parte merita lo spettacolo, in scena dal 29/10 al 10/11: L’anima buona di Sezuan, di Bertolt Brecht, che vedrà protagonista e regista. Questo testo vuole essere un omaggio a Giorgio Strehler, il grande regista ed attore che scelse l’attrice, allora sedicenne, per il ruolo di Anja ne Il giardino dei ciliegi. Ma parlando di L’anima buona di Sezuan, la Guerritore ha detto: «Vidi questo spettacolo nel 1981 a Milano e ne rimasi folgorata. E subito capii cosa fosse davvero il teatro. Quella sera mi fu chiara una frase che Strehler mi aveva detto: ‘Ricordati, il teatro è il racconto di un uomo che diventa racconto di tutta l’umanità’. Shen Te è la protagonista della pièce, una favola sulla bontà e la difficoltà di metterla in pratica. Sulla terra scendono tre dei in incognito, trovano ospitalità da lei e in premio le danno il denaro necessario per aprire una tabaccheria, a patto che lei continui a praticare la bontà. Ma lei dovrà combattere con dei parassiti, pronti a portarle via quella tabaccheria. Così per mantenere fede alla promessa fatta agli dei, prende una seconda identità: di giorno sarà la buona Shen Tee, di notte diventerà Shui Ta, cugino immaginario e spietato. Questo doppio ruolo mi piace, aspettavo da anni, ben 37, di poter mettere in scena questo spettacolo. Il momento è arrivato. Si mette a confronto il Bene e il Male, dove è impossibile essere buoni in un mondo cattivo».Teatro Quirino, via delle Vergini 7, ROMA. Info e abbonamenti 066794585, www.teatroquirino.it