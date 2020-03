Teatro dell'Opera di Roma: da Wagner a Puccini, capolavori in streaming gratuito

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Marzo 2020, 17:40

Conprosegue la stagione digitale in streaming gratuito del. Un'opera al giorno - ma c'è anche un balletto - per viaggiare nella grande storia del Costanzi e di, rispettare l'invito #iorestoacasa e trascorrere in maniera attiva e creativa la forzatura dell'isolamento. Il teatro digitale dell'Opera di Roma ha già ottenuto oltre 600mila visualizzazioni. Questa la prossima programmazione:- "Tristan und Isolde" con Andreas Schager e Rachel Nicholls protagonisti dell'intenso dramma di Richard Wagner. L'opera - che ha inaugurato la stagione 2016-17 - ha segnato il debutto di Daniele Gatti sul podio del Costanzi. Alla regia Pierre Audi, coproduzione Théâtre des Champs-Élysées di Parigi e De Nationale Opera di Amsterdam.– L'étoile “di casa”,è la gitana "Carmen" che nella creazione coreografica di(già ballerino-icona di John Neumeier). Con Amar Ramasar, che interpreta Don José, danzeranno sulle note di sulle note di Georges Bizet, Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Mario Castelnuovo-Tedesco e Gabriele Bonolis. Questo balletto è andato in scena al Costanzi a febbraio dello scorso anno.- In assoluto uno dei titoli più amati e rappresentati: "La bohème" di, quella andata in scena nel 2015 alle Terme di Caracalla. Tanta tecnologia, videomapping e proiezioni (opere da Renoir a Monet) in questo allestimento voluto daper immergere i protagonisti in un fantastico mondo pittorico. Paolo Arrivabene è sul podio dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma. Interpreti dei ruoli principali: Serena Farnocchia, Abdellah Lasri e Julian Kim.- Ispirazione museale anche perche – nel 2017 - immagina "Il viaggio a Reims" diin un museo, tra personaggi reali e dipinti di Picasso, Haring, Kahlo. Sul podio Stefano Montanari.– Febbraio 2018, il Teatro dell'Opera di Roma che celebra il bicentenario de "Il barbiere di Siviglia", capolavoro di, con un nuovo, surreale e divertente allestimento di regista Davide Livermore. Dirige l'Orchestra del Teatro, Donato Renzetti. Chiara Amarù è Rosina, Edgardo Rocha è il Conte d’Almaviva.- L'ultima regia diquesta "Lucia di Lammermoor", di Gaetano Donizetti, progetto poi realizzato dai collaboratori storici Gianni Mantovanini, Gabriele Mayer, Margherita Palli, Ugo Tessitore. Sul podio dell’Orchestra del Teatro,. Nei ruoli principali, Stefano Secco, Marco Caria.Per approfondire alcuni titoli, saranno on line anche i podcast delle “Lezioni di Opera” tenute da Giovanni Bietti. Lunedì 30 l’appuntamento è dedicato a Tristan und Isolde, mentre lunedì 6 a Il viaggio a Reims. Info operaroma.it