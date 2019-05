Pino Quartullo: «Hollywood burger è la metafora di una vita», in acrtellone al teatro Olimpico di Roma

Una stagione ricca di sorprese, quella 2019-20 del teatro Olimpico di Roma, presentata dalla direttrice artistica Lucia Bocca Montefoschi: 14 spettacoli nuovi su 18 dalla commedia al musical, dall’one man show alla magia e alla danza.

A chiudere la stagione, a fine maggio 2020, un’inedita coppia, quella formata da Pino Quartullo ed Enzo Iachetti che saranno in scena con Hollywood Burger. «E' una novità, un testo molto comico di Roberto Cavosi - spiega Quartullo - Io ed Enzo siamo due attori sfortunati, assolutamente alla deriva, ma aggrappati al sogno del cinema. Ce ne diciamo di tutti i colori mentre ci troviamo in una mensa negli Studios di Hollywood, nella speranza di incontrare Jack Nicholson per fare il loro grande salto artistico. Nell’attesa stanno tutto il giorno davanti ad un hamburger, riempiendolo di salse, senape, maionese, ketchup. Questo spettacolo è una metafora dell’essere umano: quanti possono dire di aver raggiunto le mete che si erano prefissati all’inizio della propria vita? Così come questi due attori, scontenti, sfiduciati. Comunque anche l’attore più importante è sempre scontento. Sia io che Enzo ci rispecchiamo molto in questo testo, dove verranno fuori i classici scheletri nell’armadio, pistole, azioni alla Quentin Tarantino, un viaggio nel cinema americano. In attesa di questo spettacolo, sto girando il film Burraco fatale della regista Giuliana Gamba, che uscirà in autunno, e che oltre me vede protagoniste tutte donne: Claudia Gerini, Paola Minaccioni, Caterina Guzzanti e Angela Finocchiaro”.



Il sipario del Teatro Olimpico si aprirà il 26/09 con Che disastro di commedia, versione italiana di The play that goes strong, dove una compagnia teatrale che tenta di produrre uno spettacolo rimane intrappolata in una serie di esilaranti carie catastrofi. Tra gli spettacoli più interessanti della stagione 2019/2020, senz’altro quello del critico Vittorio Sgarbi che dal 9/10 tornerà a fare le sue performance magistrali: dopo aver proposto Caravaggio, Michelangelo e Leonardo, ora Raffaello. Dal 15/10 sul palco a tutto tango: Miguel Angel Zotto presenterà Te siento.



Dal 5/11, il nuovo spettacolo, un musical dark, di Claudio Insegno: Sweeney Todd che al cinema fu interpretato da Johnny Depp. Si continuerà sul filone cinematografico noir, dal 12/11, con L’esorcista, adattamento teatrale tratto dal film horror di William Friedkim. A furor di popolo, solo per pochi giorni, dal 4/12, torneranno Massimo Lopez e Tullio Solenghi con The Show, sempre nel ricordo di Anna Marchesini. Si continua a ridere di gusto con tanti comici: dal 10/12 sarà in scena Maurizio Battista con 2.0 Papà perché lo hai fatto?, mentre dal 14/01 tornerà la comicità surreale della coppia Lillo & Greg con Gagman; dal 24/05 Teo Mammucari sarà presente con Più bella cosa non c’è, offrendo al pubblico difetti, gag e mille sfaccettature del suo carattere ironico e istrionico; dal 22/04 Uccio De Santis con Non so che fare prima. Ironia e risate ancora dal 10/05 con Gran Casinò con Antonello Costa e la sua compagnia. Anche quest’anno non potrà mancare la magia: dal 30/01 Remo Pannain porterà nuovi e fantastici maghi sul palco per Supermagic, giunto alla 17° edizione. Dall’11/02 torneranno i Momix con Alice, mentre dal 9/03 tornerà il musical che tanto successo ha avuto quest’anno, Musicanti, spettacolo dedicato a Pino Daniele.



Teatro Olimpico, p.zza Gentile Da Fabriano 17, ROMA. Info e abbonamenti: 06.3265991 – www.teatroolimpico.it Domenica 26 Maggio 2019, 20:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA