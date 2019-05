Al teatro Olimpico di Roma lo show ispirato alla canzone 44 gatti, ieato da Iginio Straffi

Era il 1968 e Barbara Ferigo con la sua canzoncina vince la decima edizione dello Zecchino d’oro. Oggi 44 gatti (cantata anche da Mina, Pavarotti e trasformata in un brano jazz da Stefano Bollani) diventa un musical. Sulla scia della serie a cartoni animati prodotta dalla Rainbow di Iginio Straffi (il papà delle Winx), in onda su Rai Yoyo, in collaborazione con l’Antoniano di Bologna.



Ecco dunque salire sul palcoscenico Lampo, Milady, Pilou e Polpetta, ovvero i Buffycats, i quattro gatti musicisti che osservano il mondo degli umani da un punto di vista unico, infantile e comico. Per raccontare una storia che promuove valori positivi e affronta temi quali la tolleranza, la diversità e la solidarietà, trasmettendo messaggi educativi in modo divertente. Tutto ovviamente al ritmo delle sette note. Quelle delle canzoni, più famose e più amate, dello Zecchino d’oro.



I Buffycats, che vivono e suonano nel garage della casa di Nonna Pina, la loro Clubhouse, vengono a conoscenza di un talent show per tutti i micini e micine della città. E così insieme con i loro amici decidono di partecipare e cercare di conquistare il primo premio. Ci riusciranno, tra strani incidenti e divertenti disavventure, ma sempre uniti, e con il coinvolgimento del pubblico.

DOVE, COME QUANDO - 44 GATTI LIVE SHOW, 18 maggio 2019, alle 18, biglietti da 24 a 52 euro,

teatro Olimpico, p.zza Gentile da Fabriano 17, ROMA. Info e prenot. www.teatroolimpico.it

