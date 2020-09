Pellegrino e Dovì, che coppia per parlare di neo single attempati: al teatro Manzoni di Roma. Regia di Diego Ruiz

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Settembre 2020, 18:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, attore e regista, riporta sotto la lente d'ingrandimento i rapporti amorosi, riproponendo in scena - in versione completamente rinnovata - un suo cavallo di battaglia,, commedia che firma e dirige (e che ha interpetato per diverse stagioni con).Saranno invecea riportarla in scena dall'8 ottobre al 1 novembre al, per Carpe Diem produzioni. Cosa c’è di più romantico del primo incontro tra un uomo e una donna? Ci sono aspettative, speranze, cuori che battono all’impazzata e quell’ansia incontrollabile di fare bella figura a tutti i costi! E' veramente così?, se si hanno quindici anni, forse sì!Ma quando di anni se ne hanno cinquanta, con un matrimonio alle spalle, qualche corno sulla testa, che fa ancora tanto male, quando ci si guarda allo specchio e quello che risalta all'occhio sono le rughe e sai perfettamente che ognuna di quelle porta il nome di quell’imbecille del tuo o della tua ex, altro che cuori che palpitano e mani che tremano! La parola d’ordine diventa "vendetta"!!!!Diego Ruiz torna all’analisi del rapporto di coppia, rivolgendo il suo sguardo divertito a una categoria di persone molto diffusa al giorno d’oggi: i. Uomini e donne che si ritrovano, loro malgrado, improvvisamente soli, con l’assoluta necessità di rifarsi una vita sentimentale, ma con l’inevitabile istinto di difendersi dalle frecce avvelenate diSono persone in cerca d’amore ma con il terrore di trovarlo, gente che vuole rimettersi in gioco, ma non si ricorda più come giocare. Riusciranno i protagonisti almeno a nascondere ansie e pregiudizi e a risultare affabili e seducenti come si erano ripromessi? Sarà tutto da scoprire, tra risate e buon umore!Teatro Manzoni, via Monte Zebio 14, Roma - 06 322 3634, www.teatromanzoni.info