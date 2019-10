Teatro India, ​Odissea Beat. Ulisse Benedetti incontra La Gaia Scienza

Venerdì 25 Ottobre 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Crocevia delitaliano, di buona parte di quello che sarebbe diventato il grande teatro contemporaneo è passato dacantina-teatro in via Belli 72 creata daIn questa sede storica della cultura italiana undeground (per davvero, i locali di Beat72 erano sotto il livello del Tevere) sono passati nomi come Carmelo Bene, Leo de Berardinis, Memè Perlini, Giuliano Vasilicò, Il Carrozzone (poi Magazzini), Mario Martone, Ennio Fantastichini.Tra i tanti protagonisti di questo universo di sperimentazione anche Giorgio Barberio Corsetti, Alessandra Vanzi e Marco Solari - ovvero- che oggi alle 19 (ingresso libero) incontrerannoBenedetti, per dialogare insieme e riscoprire una stagione unica della cultura. L’incontro - Odissea Beat - è uno dei tanti - che insieme ad eventi e mostre riunite sotto il nome di Rivolte 70 - celebra il ritorno inscena deperformata quarantatrè anni fa a via Belli dal trio Gaia Scienza. Il testo (fino al 3 novembre) torna a rivivere nel corpo-segno di tre giovani performer Carolina Ellero, Dario Caccuri, Antonio Santalena che riportano sul palcoscenico un riallestimento che è un incontro nel tempo fra epoche, corpi ed esperienze differenti in un incontro-scontro con l’universo poetico di Majakovskij.Questo lavoro per ognuno di noi ha costituito un punto di partenza importante, fondante – raccontano Barberio Corsetti, Solari e Vanzi – Oggi vogliamo creare le condizioni per trasmettere un’esperienza. Un passaggio di testimone, nel quale anche noi tre saremo presenti, interagendo in sovrapposizione o in contrappunto, in dialogo quindi con le nuove sensibilità».