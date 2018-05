Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Saranno all'insegna della risata tutti gli spettacoli che fanno parte del nuovo cartellone del teatro Golden di, scelti con cura per rendere la partecipazione del pubblico a teatro sempre più un piacere ed un divertimento.Commedie che raccontano la nostra società, la nostra quotidianità sdrammatizzandola, temi attuali resi ridicoli tanto quanto spesso è la realtà che ci circonda.Per la nuova stagione ci sono due novità tecniche: l'apertura per la prima volta dopo 6 anni della serata del mercoledì e quella del primo sabato pomeriggio di abbonamento che si aggiunge alle altre due pomeridiane sempre di sabato. Così ogni settimana saranno in scena 7 spettacoli.Da inizio alla stagione degli spettacoli in abbonamento, martedì 25 settembre, la commedia firmata da Giulia Ricciardi “Parzialmente stremate” diretta da Michele La Ginestra che vedrà quattro fantastiche donne in scena:, Beatrice Fazi, Federica Cifola e la stessa Giulia Ricciardi.A seguire, protagonista della nuova commedia di“Partenza in salita”,ci sarà un grande artista dello spettacolo italiano,, in compagnia della figlia Carlotta, sul palcoscenico del Golden dal 16 ottobre. Dal 6 novembre “La casa di famiglia” è la piéce degli autori del Golden: Augusto e Toni Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli interpretata da S. La commedia nella sua versione cinematografica ha riscosso un enorme successo alla fine del 2017, di entrambe le versioni la regia è di Augusto Fornari.Ancora una commedia uscita dalla penna degli autori del nostro teatro, “Vi presento papà” che dal 27 novembre vedrà sul palcoscenico del Golden, Giancarlo Ratti, Anna Teresa Rossini, Claudia Campagnola diretti da Toni Fornari. Mentre dal 15 gennaio Danilo De Santis è il protagonista con Roberta Mastromichele, Francesca Milani e Pietro Scornavacchi della commedia “A Capodanno tutti da me” scritta da Danilo De Santis con Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli., Claudio Castrogiovanni, Marco Fiorini sono gli interpreti di “Cotto e stracotto” diretti da Tiziana Foschi dal 5 febbraio. Il 26 febbraio sarà la volta de “L'Accendino magico” lo spettacolo firmato daed interpretato da Greg, Lallo Circosta, Riccardo Graziosi, Claudia Campagnola, Vania della Bidia, Roberto Fazioli.Completano la stagione il “”, a sostegno della; la “Battle of the Year”; lo spettacolo di danza interpretato dalla Junior Company del teatro Golden e diretta da M° Gianni Rosaci “L'insalata sotto il cuscino”. Saranno in scena in una serata unica Roberto Ciufoli e Tiziana Foschi interpreti di “Assolo di Coppia”Il palcoscenico del Golden ospiterà anche la prossima stagione il Festival dei laboratori teatrali nelle scuole ed il Festival del teatro Forense. Info ww.teatrogolden.it