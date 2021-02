Teatro dell'Opera di Roma: cresce il pubblico del “Teatro Digitale” su You Tube. Oltre 130.000 spettatori in due mesi

Gli spettatori del “Teatro Digitale” su operaroma.tv, il canale ufficiale You Tube dell’Opera di Roma, continuano a crescere. Ad oggi le trasmissioni in streaming e live streaming dei concerti e dei balletti della stagione 2020/21 hanno superato le 130mila visualizzazioni in due mesi. E dato il grande successo di pubblico, I Puritani di Bellini in forma di concerto sarà disponibile gratuitamente non più fino al 14 ma fino al 28 febbraio. Con il perdurare della chiusura al pubblico il “Teatro Digitale”, che aveva preso il via nel 2020 durante il lockdown proponendo spettacoli già andati in scena nelle scorse stagioni, si è rivelato il canale privilegiato per non fermare la musica e raggiungere gli spettatori a casa con la nuova stagione.

Dopo lo straordinario successo televisivo e di critica della produzione cinematografica de Il barbiere di Siviglia inaugurale andato in onda su Rai3 il 5 dicembre, il cartellone 2020/21 è proseguito su “Teatro Digitale” con un calendario di spettacoli pensati in assenza di pubblico, trasmessi in streaming e live streaming e seguiti, ad oggi, da oltre 130mila persone su operaroma.tv, il canale You Tube ufficiale dell’Opera di Roma. Una stagione fatta di sette concerti, per i quali si sono susseguiti sul podio i maestri Daniele Gatti, Michele Mariotti, Roberto Abbado e Roberto Gabbiani; tre balletti, tutte nuove creazioni, Baroque Suite firmato da Eleonora Abbagnato e Benjamin Pech e Vivaldi Suite da Michele Merola a La Nuvola di Fuksas, Pandora di Simone Valastro in diretta streaming dal Teatro Costanzi; completa il calendario I Puritani di Vincenzo Bellini in forma di concerto, con l’Orchestra dell’Opera di Roma guidata dal maestro Roberto Abbado, il Coro diretto da Roberto Gabbiani e con protagonisti Jessica Pratt (Elvira), Lawrence Brownlee (Arturo) e Franco Vassallo (Riccardo). In occasione della “prima”, sabato 23 gennaio in live streaming dal Teatro Costanzi, moltissime sono state le visualizzazioni da ogni parte del mondo. Il numero di “spettatori virtuali” è aumentato di ora in ora nei giorni successivi. Il dato è, ad oggi, di oltre 37mila visualizzazioni. Per questo lo spettacolo rimarrà disponibile gratuitamente sulla piattaforma streaming operaroma.tv per altre due settimane, non più fino al 14 ma fino al 28 febbraio.

I prossimi appuntamenti della stagione di “Teatro Digitale” 2020/21 sono il 25 febbraio alle 20.00 con “Opera al MAXXI”, concerto dedicato a Igor’ Stravinskij con l’Orchestra dell’Opera di Roma diretta dal maestro Daniele Gatti, in streaming gratuito sui canali You Tube dell’Opera di Roma e del MAXXI; in aprile arriverà la nuova collaborazione tra il Lirico Romano e Rai Cultura in prima serata su Rai3, La traviata di Giuseppe Verdi. Sul podio sempre il direttore musicale del Teatro dell’Opera di Roma, il maestro Daniele Gatti, alla regia e alle scene di questo nuovo film-opera ancora una volta Mario Martone.

