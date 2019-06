Teatro Brancaccio di Roma, la stagione è da mille e una notte

Due le grosse novità di questa nuova stagione del teatro Brancaccio, l’ottava, presentata ieri dal direttore artistico Alessandro Longobardi. Sono Aladdin, il Musical Geniale (dal 2/10 all’8/12), ideato e diretto da Maurizio Colombi, con Leonardo Cecchi (già protagonista di Alex &Co su Disney Channel) come Aladin ed Emanuela Rei (della serie tv Maggie&Bianca Fashion Friends) come Jasmine.



«Ancora non ci credo, non sto nella pelle. Ho debuttato al Brancaccino, era destino che continuassi qui in un grande ruolo. Non conosco ancora Leonardo, che sarà Aladin, e proprio in questi giorni stanno formando il cast. Non vedo l’ora di iniziare, ho già preso il tappeto volante per volare a Roma qui al Brancaccio» dice Rei



La seconda novità è Che disastro Peter Pan, dalla commedia originale di J.M. Barrie (dal 24/03 al 12/04).

«Arriva dagli stessi autori di Che disastro di commedia - spiega il produttore Andrea Bianco /AB Management - ed è la versione italiana della commedia inglese campione d’incassi. Anche qui non mancheranno caos e risate che scaturiranno per colpa dell’ennesimo fallimento della compagnia amatoriale Sant’Eufrasio Piedimonte che combatterà contro inconvenienti tecnici. Prepariamoci a vedere questa ‘disastrosa’ commedia».



Anche quest’anno, per la 3° stagione consecutiva, tornerà uno spettacolo cult: dal 19/11 al 6/01, Aggiungi un posto a tavola, diretto e interpretato da Gianluca Guidi. Cast tutto confermato: l’unica novità sarà il ruolo di Consolazione affidato a Lorenza Mario. E ancora, dal 2 al 4/12, lo spettacolo tche vede protagonisti Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, in Il tour; Tango del calcio di rigore (14-15/01) con Neri Marcorè, Ugo Dighero; Kinky Boots (23-26/01) con Marco Stabile e la regia di Claudio Insegno; un omaggio ai Queen dal 28/01 al 2/02 con We Will Rock You; La Divina Commedia Opera Musical (14- 19/04). Imperdibile la serata dell’11/12 con il grande Roberto Vecchioni con il suo L’infinito Tour e poi la comicità: serate uniche con Geppi Cucciari, Angelo Pintus, Enrico Brignano, Enrico Bertolino, Gabriele Cirilli, Barbara Foria, Giuseppe Giacobazzi.

