Teatro Basilica Roma: Lavia, Herlitzka, Caporossi, i "Frammenti" di grandi spettacoli per riprendere il dialogo con la vita

Teatro Basilica

13 ottobre

22 al 25 ottobre

28 ottobre

17 novembre

20 al 22 novembre

1 al 6 dicembre

10 al 13 dicembre

17 al 20 dicembre

23 dicembre

, lo splendido spazio teatrale a San Giovanni, Roma, riapre le porte e inaugura la stagione - mercoledì 30 settembre 2020 - condi Anton Giulio Calenda, regia Alessandro Di Murro, un progetto del Gruppo della Creta, con Jacopo Cinque, Alessio Esposito, Maria Lomurno, Eleonora Notaro, Laura Pannia; musiche originali di Enea Chisci, scene e costumi Laura Giannisi.Il primo titolo fa parte della stagione 2020-21 intitolata “Frammenti”, il nuovo progetto che il TeatroBasilica ha elaborato per affrontare la riapertura post Covid e che accompagnerà il pubblico da ottobre 2020 a fine anno. Per ripartire è stata scelta una rosa di spettacoli, tra i più diversi ed eterogenei, caratterizzati da una profonda necessità scenica. Spettacoli diversi in cui convivono la sapienza del teatro italiano, attraverso gli interventi di, e le nuove proposte della scena contemporanea, un nome su tutti quello del registaDa gennaio 2021, invece, il TeatroBasilica riavvierà la propria programmazione con la, in cui saranno ospiti gli spettacoli che la scorsa stagione sono stati annullati a causa del Covid-19, assieme ad altre nuove importanti proposte. Nel corso dei prossimi mesi sarà annunciato il cartellone completo.La sezione FRAMMENTI avrà inizio il 30 settembre (fino all’ 11 ottobre) condi Anton Giulio Calenda, regia Alessandro Di Murro, un progetto del Gruppo della Creta.Ilserata evento con, protagonista di Il Sogno Di Un Uomo Ridicolo.Dalsarà lo straordinario protagonista del De Rerum Natura di Lucrezio; spettacolo a cura di Antonio Calenda.proporrà dalal primo novembre Ion.IlTeatro Tabasco presenta Der Boxer - ballata per Johann Trollmann,Dalpresenterà Sguardi.Dall’sarà la volta di Tradimenti di Harold Pinter traduzione di Alessandra Serra, regia Michele Sinisi, conDaldebutterà Tom, testo di, regia di Matteo Ziglio.Dal, Fucina Zero presenterà Cronache Dalla Discarica di Hamelin, con, regia Lorenzo Guerrieri.Ilsarà la volta di L’Uccellino Azzurro da Maeterlinck e Atwood - viaggio iniziatico di bimbe in lockdown; traduzione di, creato e interpretato da: Claudia Della Seta, Sofia Diaz, Daniela Giovanetti, Glenda Sevald.Tutte le attività del Teatro Basilica si terranno nel rispetto della normativa sul distanziamento sociale in materia di prevenzione dal Covid19