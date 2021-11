Drammi, risate ed emozioni: i teatri romani schiudono i sipari

I teatri romani schiudono i sipari alle grandi emozioni ma soprattutto al divertimento e alla riflessione. Musical, balletti, commedie, circo e drammaturgia. I generi vincenti sembrano essere quelli dei testi scanzonati eppure profondi, della musica piena di vita che fa apprezzare uno svago per lungo tempo precluso, di danze e performance che sembrano liberare tutta l’energia confinata fra le mura domestiche, e di spettacoli che affrontano le più dibattute tematiche sociali. Si parte dall’iconico Sistina, che dal 7 dicembre riapre le porte al pubblico e lo fa con uno degli spettacoli di maggior successo dell’ultimo decennio: “Mamma Mia!”, il travolgente musical di Massimo Romeo Piparo. C’è poi la Raffa nazionale, rimasta nei cuori degli italiani e omaggiata nel progetto teatrale Fiesta dal 26/10 al 28/11 Sala Umberto. La celebrazione di un’icona, ad opera di Fabio Canino, che diventa al contempo lo spunto per trattare temi leggeri e complessi, con satira e ironia.



A intraprendere un viaggio A cuore aperto Massimo Wertmüller, che, sul palco del Teatro Vittoria dal 2/11 al 7/11, nello spettacolo dal titolo omonimo, dichiara guerra a Roma, di cui rifiuta la mutazione genetica cui sembra destinata, per poi dissertare in un percorso intimo, e a tratti sfrontato e ironico, sui grandi temi della vita stessa.

Dietro il sipario del Teatro Brancaccio, l’ironia invece dal 3/11 al 28/11è situazionale, con la commedia Che Disastro di Peter Pan. La sgangherata compagnia amatoriale dello sperduto Sant’Eufrasio Piedimonte, infatti; dopo aver ereditato un’ingente somma di denaro, tenta di mettere in scena il classico di J.M. Barrie, Pan; ma ad emergere sul palco sono i disastri e gli imprevisti che uno dopo l’altro sottolineano con ilarità le spassose disavventure degli attori prossimi all’ennesimo fallimento.

Dal popolare fanciullo fiabesco alle note più famose, a far poi riecheggiare il Teatro Brancaccio la musica prepotente dei Queen, con lo spettacolo Bohemian Symphony - The Queen Orchestra, che il 9/11 attraverserà tutta la discografia dell’intramontabile band grazie alle voci di Alessandra Ferrari, Roberta Orrù, Andrea Casali e Damiano Borgi. Un intenso omaggio allo straordinario talento di Freddie Mercury, accompagnato da luci, proiezioni, live camera, e brani indimenticabili come Bohemian Rhapsody, The Show Must Go On, We are the Champions, Barcelona, Somebody to Love.



Al Teatro Olimpico invece ad accogliere il pubblico dal 16/11 al 21/11, lei, Francesca Reggiani, che ci tiene a sottolineare di non identificarsi con il titolo dello spettacolo Gatta morta; ma certamente, sarà questa definizione a dar vita al suo monologo fatto di comiche e scottanti riflessioni. Dalla capacità di manipolare gli altri, all’incerto confine tra vero e falso, tra sentimenti e rancori, tra buoni visi e cattivi giochi, non tralasciando di considerare le star del circolo mediatico, fra scienziati, virologi, cuochi e opinionisti impegnati a spiegarci la vita ai tempi della pandemia.

Sul palco del Teatro Quirino – Vittorio Gassmann, dal 23/11 al 5/12, si narra invece La rottamazione di un italiano perbene, con protagonista Carlo Buccirosso. Le vicissitudini Alberto Pisapìa, ristoratore di professione e onesto contribuente di ‘iniquitalia’ sull’orlo del fallimento, che indeciso se farla finita con la propria vita; o con quella della suocera, sarà sostenuto solo dall’amore della moglie e dei figli, che si prodigheranno per salvarlo dalla situazione di disagio in cui è precipitato.

Dall’1/12 al 12/12 all’ambra Jovinelli Marina Massironi e Maria Amelia Monti, sono le due amiche cinquantenni, Fiamma e Lorella, che si rincontrano dopo molto tempo in una video chat. Saluti, sorrisi e chiacchiere, finché Lorella annuncia che si è sposata, evento di per sé eccezionale, vista la sua proverbiale sfortuna con l’altro sesso, e ancora più mirabolante quando la stessa, rivela che il marito ha una caratteristica un po’ particolare: è invisibile.

Dal surreale alla storia più fatata della danza classica, Lo Schiaccianoci, presso il Teatro Olimpico dal 5/12 al 7/12. Una fiaba quella di Hoffmann, che lascia volteggiare gli spettatori fra sogno e fantasia attraverso le scenografie incantate del Ballet of Moscow.

L’armonia della danza si fa poi strada a passo di tango, con La Compagnia del Balletto di Roma che in occasione del centenario della nascita di Astor Piazzolla (Mar del Plata, 11 marzo 1921), va in scena al Teatro Vascello dal 2/12 al 23/12, con lo spettacolo Astor. Un viaggio il magnetismo delle sonorità nate dalla creatività dell’autore, eseguite dal vivo dal bandoneón di Mario Stefano Pietrodarchi, e dagli otto danzatori del Balletto di Roma.



Comicità e teatro dell’assurdo si intrecciano invece nel nuovo allestimento de Il malato immaginario, dal 2/12 al Teatro Quirino – Vittorio Gassman. Protagonista Emilio Solfrizzi.

Ancora, all’Ambra Jovinelli dal 26/12, è il regista Ferzan Ozpetek a portare sul palco Mine Vaganti, rappresentazione ispirata all’omonimo film del 2010, vincitore di due David di Donatello. Un giovane Tommaso, torna nella casa di famiglia a Lecce per rivelare ai suoi parenti chi è davvero: un omosessuale con ambizioni letterarie e non uno studente di economia come tutti credono. La sua confessione viene però bruciata sul tempo dall’imprevista e più scioccante rivelazione del fratello Antonio, circostanza che lo costringerà è fermarsi a Lecce, rivedere i suoi propositi, e combattere le mille contraddizioni e segreti presenti nella sua famiglia.

Lungo gli spalti del Teatro Palazzo dello Sport dal 30/12, si riconfermeranno infine i valori umani rappresentati da Le Cirque World’s Top Performers, con Alis, lo show internazionale che non usa gli animali e, realizzato con i migliori artisti del Cirque du Soleil e del Nouveau Cirque. Un cast di grandi eccellenze circensi contemporanee, fra acrobati, giocolieri, equilibristi e musicisti, per un viaggio attraverso le incantate e surreali atmosfere della letteratura fantastica dell’800, con l’esclusiva tappa nel mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie.

