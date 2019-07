Tears For Fears, il marchio storico del pop britannico di nuovo insieme per Rule The World

Roland Orzabal e Curt Smith, di nuovo insieme, sotto le insegne dei Tears For Fears. Uno dei marchi storici del pop britannico (più di 30 milioni di dischi venduti e un paio di album da consegnare ai posteri) si riaccende stasera sul palco dell’Auditorium. Approfittando infatti dell’uscita dell’antologia “Rule The World”, che segna il loro ritorno discografico dopo 13 anni, i due compari stanno portando in giro per l’Europa un set incentrato sulle loro hit più celebri, da “Change” a “Mad World”, da “Shout” a “Everybody Wants To Rule The World” fino a “Sowing The Seeds Of Love”. Già approdato in Italia per due tappe invernali (Milano e Padova), il tour sbarcherà ora in una Cavea sold-out, pronta a celebrare, con un pizzico di nostalgia, l’amarcord dei due ex-adolescenti fragili appassionati di psicologia.



Proprio da un trattamento terapeutico di Arthur Janov - il teorico del “Primal scream”, l’urlo primordiale, come mezzo per esorcizzare i traumi dell’infanzia - il duo prese il nome Tears for Fears: lacrime di paura. Sviluppando poi il discorso nel debutto “The Hurting”, il concept psicoanalitico del 1983 in cui i due, figli di famiglie lacerate dai divorzi, accusavano i loro genitori di non aver dato loro amore, ma solo “un pallido rifugio” (“Pale Shelter”).



Un disco praticamente perfetto, che sposava i suoni acustici con i tipici synth 80’s, gli irresistibili ritornelli pop con l’inquietudine dei testi. Fu un boom clamoroso, con tanto di vetta della Uk Chart conquistata a spese addirittura di “Thriller” di Michael Jackson. Poi, arrivò il grande bis di “Songs From The Big Chair” - nuovo bestseller, più acustico e soul, con i suoi singoli da urlare a squarciagola nelle arene – e l’altro successo di “The Seeds Of Love”, seguito però da una parabola discendente, costellata di flop discografici (anche da solisti) e continue liti tra i due.



Ma dopo l’exploit della cover di “Mad World” ad opera di Gary Jules, lanciata nel film “Donnie Darko” (2001), le quotazioni della band di Bath sono tornate a salire. Così Roland (voce, chitarra, tastiera) e Curt (voce, basso e tastiera) hanno accantonato i dissapori e rispolverato il glorioso marchio in formato live. Si narra che sul palco appaiano ancora un po’ freddi e distanti, ma a unirli è la forza della loro musica. Perché – per dirla con “Memories Fade” - i ricordi sbiadiscono, ma le belle canzoni restano.

Martedì 9 Luglio 2019, 07:00

