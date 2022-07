Taxi a Fiumicino, l'assessore Onorato: «Da gennaio aumentate del 58% le corse regolari»

«Al netto dell’incremento del traffico aereo dovuto all’effetto post-pandemia, il numero delle corse regolari dei taxi a Fiumicino e Ciampino registrate da Aeroporti di Roma in questi primi mesi dell’anno, da gennaio a maggio, sono cresciute del 58% rispetto all’anno precedente», questo è il dato reso noto dall'assessore al Turismo, Grandi Eventi, Sport e Moda, Alessandro Onorato.

«Con un aumento esponenziale che per il solo mese di maggio ha fatto registrare un più 72%. È il risultato dei controlli serrati che abbiamo concordato con il Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, e dell’impegno quotidiano degli uomini del gruppo interforze che coinvolge polizia di Roma Capitale, carabinieri, polizia di Stato e Guardia di Finanza», ha sottolineato Onorato.



«Le illegalità che abbiamo trovato nelle aree aeroportuali sono davvero vergognose. Uno scenario desolante tra procacciatori di corse, taxi abusivi, Ncc irregolari. Fenomeni che siamo impegnati a contrastare come non accadeva purtroppo da anni, mettendo in campo tutte le risorse e l’attenzione necessaria. Ormai è questione di pochi giorni e Roma Capitale, in collaborazione con Zètema, inaugurerà un nuovo servizio di steward per assistere i passeggeri agli arrivi internazionali. Personale appositamente formato in grado di fornire indicazioni corrette e puntuali sulle diverse opportunità per raggiungere il centro in tutta sicurezza e con i mezzi pubblici regolari».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Luglio 2022

