​Tavolino selvaggio, il Comune non risponde ai commercianti: ora il caos è “autorizzato”

Più spazio per i tavolini all’aperto di bar e ristoranti. Ma con le nuove regole per fronteggiare l’emergenza Covid-19 si rischia l’occupazione selvaggia. La delibera approvata dalla giunta capitolina il 22 maggio consente infatti agli esercenti di ampliare fino al 35% la concessione di suolo pubblico o di richiedere una nuova occupazione presentando domanda al Municipio. I commercianti possono installare subito i dehors e il Municipio avrà 60 giorni (30 fuori dalla Città storica) per autorizzare o rigettare le istanze. Da qui il rischio, in assenza di risposta tempestiva, di ingolfamenti su marciapiedi e strisce blu, accessibilità limitata a pedoni, disabili e mezzi di soccorso e, soprattutto, assembramenti. Senza contare gli innumerevoli contenziosi in caso di successiva revoca. Un rischio piuttosto concreto dal momento che gli uffici municipali sono sotto organico e già inondati da una valanga di domande.

«Nel I Municipio in pochissimi giorni ne sono state presentate circa 400 tra centro storico e Prati -racconta Nathalie Naim, consigliera del I Municipio- L’ufficio è al collasso, in venti persone esaminare tutte le pratiche è impossibile. Con la scusa del Covid stanno distruggendo decoro e vivibilità. Il danno sarà irreversibile». Da Monti, a Trastevere, Ostiense, ponte Milvio, Flaminio, Montesacro le problematiche sono ricorrenti. «Nel Municipio II contiamo circa 40 domande ma in assenza di personale i controlli saranno complicati», afferma l’assessore alle Attività produttive, Valerio Casini. Una decina le domande giunte finora al Municipio XV, 25 al Municipio VIII, 29 al Municipio III. Nessuna ancora autorizzata.

«Ci siamo organizzati per una gestione rapida - spiega il presidente del Municipio III, Giovanni Caudo - L’intento è giusto ma non le modalità: i Municipi fanno da passacarte e i residenti temono un’occupazione incontrollata». Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Giugno 2020, 04:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA