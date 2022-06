Tavolino selvaggio a Roma, Gualtieri duro: «In centro trovati soltanto abusi»

Tavolino selvaggio, è record assoluto di irregolarità. Dopo un solo pomeriggio di verifiche della task force voluta dal sindaco Gualtieri, è risultato fuori norma il 100% dei locali: i 25 agenti del nucleo speciale di Polizia Locale hanno passato al setaccio piazza della Rotonda al Pantheon e, in appena 3 ore, sono stati elevati 11 verbali per un totale di 26 mila euro (5 da 5mila euro per occupazione abusiva del suolo pubblico e 6 da 173 euro per non aver ottemperato alle prescrizioni, con la diffida per i trasgressori al ripristino dello stato dei luoghi).

Controllate 10 attività di somministrazione, un alimentari e un albergo. Liberati circa 100 mq di suolo pubblico. «Procederemo così in tutte le piazze - ha spiegato il sindaco - e lo faremo tutti i giorni. Abbiamo superato una procedura piuttosto lunga e accidentata per un'azione di contrasto immediata». La parola d'ordine, quindi, è velocità: «Dovevamo dare una risposta ai cittadini e ai turisti che in questi giorni stanno affollando Roma ha commentato l'assessora alle Attività produttive, Monica Lucarelli - abbiamo scelto di puntare sui controlli per mettere fine alla deregulation che si era creata negli ultimi due anni».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Giugno 2022, 08:01

