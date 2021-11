Tavolini e dehors per sempre, i romani dicono ok. «Così anche nel 2022»

Chiedono tavolini esterni per bar e ristoranti anche per tutto il 2022, a fronte di un crescente consumo di pasti all'aperto grazie al tepore dei dehors. L'indagine Il sentiment dei pubblici esercizi e dei cittadini sull'utilizzo del suolo pubblico a Roma, promossa dall'Osservatorio economico Fipe Confcommercio della Capitale evidenzia un aspetto inedito. Con la pandemia infatti oltre il 56% dei romani trova attraente mangiare nei dehors dei locali, spinti da motivi di sicurezza. Il 44,5% finora ha mangiato solo sfruttando i tavoli esterni: perciò oltre il 75% delle imprese con dehors su suolo pubblico auspica che la deroga Covid sia estesa a tutto il 2022. Per il 63% di bar e ristoranti usufruire dei dehors è stato importante per la ripartenza e il 66,9% dei pubblici esercizi non vuole limiti al loro utilizzo, a partire dal divieto di installarli su marciapiedi o strisce blu. Il 68,8% è però d'accordo sul ritiro della concessione di occupazione di suolo pubblico in caso di abusivismo. Per il 31,3% dei romani i tavoli esterni locali creano disagi per pedoni e posti auto. «Il sindaco Gualtieri dovrebbe rendere stabile questa misura, che ovviamente va regolamentato», ha detto il presidente di Fipe Confcommercio Roma Sergio Paolantoni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Novembre 2021, 08:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA