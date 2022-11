Tassista con il defibrillatore salva la vita a turista a Roma. L'assessore Onorato: «Ha dimostrato il grande cuore della categoria»

di Redazione web

Tassista eroe salva la vita a un turista irlandese colpito da malore che si è accasciato a terra mentre camminava con la moglie nei dintorni della stazione Termini a Roma. In quel momento passava l'auto la cui sigla è Lione 2: il tassista alla guidasi è fermato e, avendo a bordo del taxi un defibrillatore, non ha esitato a usarlo. Il 118 era stato già allertato. L'intervento sull'uomo, che era diventato cianotico, è durato circa tre, quattro minuti e l'uomo si è ripreso. Nel frattempo è arrivata l'ambulanza che ha portato il turista al Policlinico Umberto I mentre un altro tassista ha spontaneamente accompagnato la moglie al seguito dell'ambulanza.

A renderlo noto Giorgio Trabucco ed Elisabetta Lancellotti della Lista Civica Gualtieri Sindaco che hanno volutoringraziare pubblicamente "con tutto il cuore" il tassista eroe. Assieme a "Lione 2" anche "Saverio, altro taxi che si trovava nei pressi che si è poi offerto di accompagnare la moglie dello sfortunato protagonista in ospedale".

A lodare l'operato del tassista anche l'assessore al turismo, grandi eventi, sport e moda di Roma Capitale Alessandro Onorato che in una nota dichiara: "Grazie a Gianluca, Lione 2, il tassista che salvando la vita al turista irlandese ha dimostrato il grande cuore di una categoria che lavora tra mille difficoltà. Ho avuto modo di parlarci personalmente e di fargli i miei complimenti per la tempestività del suo intervento. Con lui e con l’associazione Taxi Roma Capitale, che raccoglie fondi per dotare di defibrillatori i taxi, abbiamo aperto una collaborazione già da tempo. Mi auguro che questo bel gesto faccia il giro del mondo, dando il giusto merito ai tassisti romani e alla nostra città".

