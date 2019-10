Il Tar accoglie il ricorso: Amatrice tornerà al voto

Il Tar ha accolto il ricorso e ha invalidato le elezioni amministrative. Ad Amatrice si dovrà rivotare. A presentare il ricorso era stato Filippo Palombini, sindaco facente funzioni sconfitto da Antonio Fontanella, che, a fronte di irregolarità denunciate al seggio n° 2 (più schede rispetto al numero dei votanti). Una situazione paradossale che trova pochi precedenti. Un ricorso all'amatriciana quindi che porterà di nuovo alle urne le coalizioni interessate. Palombini, forte di questa vittoria, promette battaglia e sono in molti i cittadini che pur non avendolo votato sono pronti a schierarsi con lui dopo questi primi mesi con il neosindaco.



Una battaglia, quella di Palombini, portata avanti dopo la sconfitta per un pugno di voti. Ma Palombini non si era arreso neanche dopo che la Prefettura non aveva ravvisato irregolarità nelle operazioni di scrutinio. Giovedì 17 Ottobre 2019, 18:33

