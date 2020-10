Il TAR del Lazio dà ragione a Parsec 6: il Centro Commerciale Maximo può aprire

Il TAR del Lazio dà ragione a Parsec 6 in merito all’istanza presentata dalla società proprietaria del Centro Commerciale Maximo nel quartiere Laurentino di Roma contro il Comune di Roma che, con una serie di atti assunti all’inizio del 2020, aveva messo in discussione l’apertura dello shopping center. Con ordinanza cautelare pubblicata oggi, il Collegio giudicante del TAR del Lazio ha infatti accolto l’istanza di Parsec 6 ed a seguito di tale accoglimento il Comune di Roma dovrà prestare la propria collaborazione per il completamento dei residui passaggi amministrativi propedeutici all’apertura della struttura commerciale.

Nelle more della definizione di tutti gli adempimenti amministrativi, che dovranno essere posti in essere entro trenta giorni, il Centro Commerciale Maximo può aprire. Il “Maximo Shopping Center” rappresenterà uno dei più importati centri commerciali di Roma, con circa 170 negozi, che ospiteranno insegne di primario livello quali Primark, H&M, Decathlon, PAM. Con la sua apertura sono previste oltre 1.500 assunzioni dirette che saranno formalizzate nei prossimi giorni, confermando così segnali positivi in un momento particolarmente delicato per il settore e per l’economica nazionale.

