Tamponi molecolari a Roma, scende in campo anche l'Idi: ecco orari e prezzi e come prenotare

Per fronteggiare l'eccezionale richiesta di temponi molecolari e rapidi, scende in campo a Roma anche l'Istituto Dermopatico dell'Immacolata e affianca i servizi drive-in in regime di convenzione con il Servizio sanitario regionale. Il nuovo servizio, su prenotazione e a pagamento (60 euro per i test molecolari ) parte da domani 28 dicembre dalle 14.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 9.00 alle 12.00 il sabato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Dicembre 2021, 16:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA