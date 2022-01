Tamponi Covid a Roma, all'IDI nuovi orari e modalità: cosa cambia da lunedì. Nell’ottica di un miglior servizio da offrire alla cittadinanza, l’IDI di Roma – Istituto Dermopatico dell’immacolata - comunica che da lunedì 24 gennaio p.v le modalità di effettuazione di un test tampone molecolare o rapido saranno le seguenti:

dal lunedi al venerdi dalle ore 7.00 alle ore 13.00 , solo con prenotazione, i tamponi molecolari con impegnativa SSR, in modalità solvenza ( in auto e pedonale) e i tamponi rapidi solo in modalità solvenza

dalle 14.00 alle ore 16.00, solo con prenotazione i tamponi molecolari con impegnativa SSR e in modalità solvenza e i tamponi rapidi solo in modalità solvenza

Il sabato dalle ore 7.00 alle 13.00 solo con prenotazione i tamponi molecolari con impegnativa SSR e in modalità solvenza ( pedonale ) e i tamponi rapidi solo in modalità solvenza

Le tariffe:

• tamponi molecolari: 60,00€

• tamponi rapidi: 15 euro per adulti e 8 euro per bambini

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Gennaio 2022, 11:21

