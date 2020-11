Tamponi in farmacia a Roma e nel Lazio, da oggi il via libera: costeranno 22 euro, risultato in dieci minuti

Per il fine settimana sarà tutto pronto, i tamponi veloci potranno essere effettuati anche nelle farmacie sotto casa. Un incremento del servizio per i cittadini che, in questo modo, andrà ad alleggerire il carico sui drive in già stracolmi e con le liste di attesa. Le farmacie che aderiscono all'iniziativa non sono tutte, quindi sarà necessario prima informarsi. Al momento ha richiesto la possibilità di effettuare i tamponi circa una farmacia su tre, vale a dire circa 400 a Roma, 600 nel Lazio. Ieri la Regione ha iniziato la procedura con l'invio delle credenziali per accedere al portale su cui verranno caricati gli esiti dei tamponi rapidi e antigienici.



«Entro domani o comunque per il fine settimana spiega Andrea Cicconetti, presidente Federfarma Roma saremo operativi. Le farmacie che hanno lo spazio possono prevedere percorsi separati, le altre possono allestire uno spazio esterno con dei gazebo. Il Comune di Roma ha previsto una procedura semplificata per l'occupazione di suolo pubblico». Qual è l'iter per fare un tampone in farmacia? Si prenota un appuntamento telefonicamente e non serve la richiesta medica. Ci si presenta all'orario stabilito, ci si sottopone al test e in dieci minuti arrivano le risposte. Una procedura simile a quelle già adottate per le analisi veloci della glicemia o del colesterolo. Il farmacista dovrà registrare sul portale messo a disposizione dalla Regione Lazio l'esito del tampone: se negativo, viene emessa la certificazione idonea, se positivo parte la segnalazione alla Asl per avviare il meccanismo del contact tracing e il paziente viene rimandato alla verifica del tampone molecolare.

Il costo del tampone ha un tetto massimo di 22 euro e permette di avere un'attestazione certificata laddove venisse richiesta: per il posto di lavoro o per un ricovero. Nelle ultime settimane gli accessi ai drive in sono stati talmente numerosi da mandare in tilt il sistema con attese di giorni sia per gli appuntamenti sia per l'esito.



