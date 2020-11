Lazio, tampone al drive-in si potrà prenotare via app. D'Amato: «Servizio più efficiente»

Prenotare un tampone a uno dei drive in del Lazio da oggi sarà possibile anche tramite la app SaluteLazio, disponibile sia per gli smartphone con sistema iOS, sia per Android. Lo ha annunciato l'assessore alla Salute della regione Alessio D'Amato, che spiega che per effettuare la prenotazione bisognerà avere a portata di mano la ricetta bianca con i 3 codice a barre. Confermando, la APP ti farà scansionare i codici a barre necessari per visualizzare le disponibilità della visita specialistica e poi scegliere il drive in preferito, secondo le disponibilità.

Leggi anche > D'Amato a Leggo: «Sarà un Natale senza abbracci. Drive-in per distribuire il vaccino»

«È un'ulteriore passo per agevolare il servizio e rendere più efficiente la rete regionale dei drive-in che oggi è composta da 64 postazioni», ha detto D'Amato. L'assessore in un'intervista a Leggo oggi aveva annunciato che la regione userà i drive-in per distribuire il vaccino anti-Covid, quando arriverà: nel Lazio e a Roma, ha detto, «siamo in un plateau, un situazione stabile da giorni. Abbiamo un rapporto positivi-tamponi che intorno al 9%, circa la metà della media nazionale e un Rt all'1.36. Dobbiamo mantenere alta l'attenzione».

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Novembre 2020, 12:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA