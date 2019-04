La 'talpa' di Casapound in Campidoglio: «Avverte sempre quando le case vanno agli stranieri»

Omicidio a Chiavari: ucciso ex ​collaboratore di giustizia​

C'è una '' ditra i dipendenti del: pur essendo stipendiata dal, ha accesso a informazioni privilegiate, come il nome e la nazionalità degli assegnatari delle. E quando si scopre che gli alloggi vengono dati a, avverte immediatamente l'organizzazione di estrema destra che si attiva per blitz mirati e proteste di quartiere nelle periferie.L'identità di questa misteriosa '' non è nota, ma sembra che si tratti di una donna,abusivamente in uno degli appartamenti dello stabile occupato daall'. È quanto scrivono diversi giornali che oggi si occupano della vicenda, un caso al centro di un'inchiesta della procura regionale della Corte dei conti e su cui stanno indagando i finanzieri dei Nucleo di polizia tributaria e gli uomini della Digos: gli investigatori potrebbero a breve depositare un'informativa alla Procura del tribunale di Roma relativa alla rivelazione di notizie da parte della dipendente del Comune.La vicenda, sempre secondo quanto riportato dagli organi di stampa, potrebbe coinvolgere oltre alla donna, che è una, anche altri dipendenti comunali dai quali lei avrebbe ottenuto informazioni da passare all'organizzazione di estrema destra. Parallelamente procedono gli accertamenti da parte della magistratura contabile. L'edificio all'Esquilino occupato daè di proprietà del Demanio e lo ha in carico al Ministero dell'Istruzione.