"Magari muori", la canzone dell'agenzia di pompe funebri Taffo è il tormentone dell'estate 2019

Lunedì 10 Giugno 2019, 15:04

"Magari muori" nuovdell'estate firmata. Esatto, l'impresa di pompe funebri. Conosciutissimi sul web per le loro campagne pubblicitarie ironiche e decisamente sui generis, hanno deciso di spingersi oltre e collaborare a une promette di diventare un vero tormentone social dell'estate."Magari muori", manco a dirlo, è il titolo della canzone, interpretata da Romina Falconi, talentuosa cantante che proprio dell’ironia pungente ha fatto il suo punto di forza. Ad unire la Falconi a Taffo è proprio l’ironia che ha dato inevitabilmente vita ad una accoppiata vincente. Dall'agenzia funebre fanno sapere come in realtà più che un anatema il titolo della canzone sembra essere un buon augurio e il testo lo conferma. Si viene esortati a compiere una serie di cose, alcune anche rischiose, tutte al grido di "carpe diem" perché appunto, "magari domani muori".Sul web è già virale, su YouTube l’audio nel canale della Falconi sta per raggiungere le 20mila visualizzazioni ma il brano è disponibile anche su Spotify.