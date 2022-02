Roma, trovata distesa nella vasca da bagno: Tabita era morta da giorni

E' stata trovata morta in casa, distesa nella vasca da bagno Tabita Lercher, 53 anni, proprietaria di una tenuta ex agriturismo a Genzano, comune castellano alle porte di Roma. A dare l'allarme il fratello che non la sentiva da alcuni giorni. L'uomo che vive lontano ha chiesto a un vicino di casa di andare a controllare. L'amico entrato nella grande villa ha così trovato il corpo esanime e contattato immediatamente i carabinieri.

La donna potrebbe essere morta per un malore ma al momento non si escludono altre ipotesi tra cui quella che abbia ingerito qualche sostanza. Da un primo esame sul corpo non sono stati trovati evidenti segni di violenza. A chiarire le cause del decesso sarà l'autopsia. Certamente il corpo in avanzato stato di decomposizione era nella vasca da giorni, forse più di una settimana.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Febbraio 2022, 22:43

