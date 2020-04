Svolta sulla scomparsa della maestra Luciana Martinelli; ritrovata cadavere nel Tevere

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Aprile 2020, 17:21

Svolta nel mistero della scomparsa della maestra Luciana Martinelli, ventisettenne di Pietralata scomparsa dal quattro apile. Infatti, oggi, domenica 19 aprile, il cadavere di una ragazza, ancora riconoscibile, che è affiorato dalle acque del Tevere ha fatto, e avvistato da un passante che, allarmato ha chiamato la polizia, è il suo. Il tatuaggio dell'impronta di un cane sulla spalla destra ed i vestiti che erano quelli che aveva quando è scomparsa hanno confermato la peggiore delle ipotesi. Il corpo ripescato è proprio quello di Luciana Martinelli, la ventisettenne di Pietralata, che insegnava lingue per bambini e volontaria in un canile municipale.Di lei non si avevano più notizia dopo che la notte tra il 3 ed il 4 aprile era uscita di casa, dove abitava co la sorella con unache era stata ritrovata nei giorni scorsi poco distante da dove è stata fatta questa mattina la raccapricciante scoperta. L’ultimo avvistamento era stato fatto da un meccanico e da alcuni residenti dia cui la donna aveva chiesto aiuto dopo essere rimasta in panne con l’auto.Sul cadavere la polizia ed il vigili del fuoco del nucleo sommozzatori che, insieme ai sanitari del 118 hanno effettuato il recupero ad un primo esame medico non c'erano segni evidenti di violenza. Sarà l'autopsia, disposta per la prossima settimana a chirire se a provocarne la morte possa essere stata una causa diversa dall'annegamento o dal suicidio.