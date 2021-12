Roma, la presidente dell'Aula Giulio Cesare Svetlana Celli è positiva al Covid

Positività al coronavirus in Aula Giulio Cesare. In mattinata la presidente dell'assemblea capitolina, Svetlana Celli, ha reso noto su Facebook di essere positiva al Covid, «con sintomi lievi grazie al vaccino», annunciando che «molto probabilmente già dall'inizio della settimana» prossima la riunione dei capigruppo sarà «da remoto e decideremo come procedere con le sedute d'Aula e assicurare il nostro lavoro per la città». A quanto si apprende, anche un secondo consigliere comunale di Roma sarebbe risultato positivo al test e un terzo è in attesa di risultato.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Dicembre 2021, 10:37

