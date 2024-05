Parcheggia il Suv davanti al ristorante, i passanti apparecchiano sul cofano con tovaglia e bicchieri. E lasciano un biglietto... VIDEO

di Redazione web

Chi di spada perisce, di spada ferisce. «Parcheggi il suv davanti al ristorante sul marciapiede? E io ti apparecchio il cofano!». E così hanno fatto alcuni cittadini del Tuscolano che ieri mattina hanno trovato un escamotage per vendicarsi dell'automobilista incivile che si era parcheggiato tra i tavolini di un piccolo ristorante che doveva allestire il dehors per il pranzo. È successo in via Muzio Scevola.

Il video del suv

«Quel suv parcheggia sempre così, quando non la mette sul marciapiede lascia la macchina sulle strisce…», raccontano i commercianti del posto. Oggi, però, l’idea, per tentare di far desistere il parcheggiatore impenitente dal lasciare il suo bisonte della strada dove capita. Sul cofano gli hanno sistemato una tovaglia a quadretti rossi e bianchi e, sopra, bicchieri, cestino del pane e pure una caraffa col fiorellino. Hanno lasciato anche un biglietto, eloquente: «A Roma si dice parcheggia’ a c…o de cane». Il video del suv apparecchiato è di Loreto Valente, attivista della mobilità.

