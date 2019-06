"Surfable, la terapia del mare", il surf per disabili sabato a Santa Severa con il surfista Alessandro Marcianò

Martedì 18 Giugno 2019, 18:50

Sabato 22 giugno dalle 10 alle 14 alla spiaggia del castello di Santa Severa va in scena "Surfable, la terapia del mare". Il surf, le onde e il mare come terapia per creare un’esperienza unica capace di unire la mente alla realtà, attraverso movimenti genuini, capaci di creare emozioni vere ed empatia. Il surf da onda e il contatto con il mare sviluppa e stimola la percezione del contesto, la costruzione del gesto in una sequenzialità data da un'organizzazione del pensiero, l'elaborazione emotiva e la condivisione del momento.SurfAble verrà organizzato insieme ad Alessandro Marcianò, uno dei surfisti più conosciuti in Italia per aver surfato un’onda di 18mt e stabilito il record italiano, oltre alla collaborazione della Regione Lazio e del Surf Expo, la manifestazione di promozione del surf dal 1999. Verranno proposte lezioni di surf per gli allievi diversamente abili. Con il campione romano ci saranno anche l'istruttore Simone Giorgi della Barefoot SchoolLa terapia del mare permette a famiglie con figli diversamente abili o con disturbi alla sfera motoria, emotiva e comportamentale, a bambini e adolescenti in comunità educative, di pronta accoglienza e di tipo famigliare, di vivere un’alternativa formativo-riabilitativa naturale a sostegno di percorsi già iniziati. L’attività sarà assolutamente gratuita per le famiglie e i ragazzi/e che vorranno provare questa nuova terapia in assoluta sicurezza.