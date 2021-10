Suppletive Roma, Casu vince a Primavalle: "Così sarà per Gualtieri"

Alle suppletive di Primavalle è stato eletto il candidato dem Andrea Casu. A dare l’annuncio Beatrice Lorenzin, presidente del comitato elettorale del candidato a sindaco di centrosinistra Roberto Gualtieri. Casu per ora è in testa nelle suppletive di Roma, con il 44,25% (151 sezioni scrutinate su 219). Lo segue il candidato del centrodestra, Pasquale Calzetta con il 36,87% dei voti.

“Il risultato storico, straordinario, del segretario romano del partito democratico ci fa molto ben sperare nel ballottaggio” aggiunge Lorenzin che per scaramanzia sulla corsa al Campidoglio sottolinea solo il risultato di Gualtieri, conferma di “un progetto di visione per Roma, di rinascita per la città a partire dalle periferie. Una scelta che si sta dimostrando vincente”. Non ha remore invece Casu che arrivato al comitato elettorale commenta così la notizia della vittoria: “Le forze di centrosinistra si sono unite. Così sarà per Gualtieri che sarà il prossimo sindaco di Roma”.

