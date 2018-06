SuperEnalotto: a Roma festa con un 5 da 9mila euro

Jackpot del SuperEnalotto solo sfiorato, ma premio di consolazione da 9mila euro con un 5 per un giocatore di Roma: la schedina vincente, spiega Agipronews, è stata convalidata al Caffè degli Angeli, in via Diego Angeli 25. Il Jackpot, nel frattempo, vola a 44,3 milioni di euro: l’ultima sestina vincente ha fruttato 130,2 milioni ed è stata realizzata a Caltanissetta lo scorso 17 aprile, mentre nel Lazio il Jackpot manca dal 2012 quando furono realizzati ben due 6, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.

Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..