Superenalotto fa felice Roma, vinti alla Garbatella quasi 900 mila euro

Dopo l'estrazione di ieri il jackpot del Superenalotto è arrivato a quota 88 milioni di euro. Mentre gli italiani continuano nella caccia al 6, la fortuna ha baciato Roma. Non è il primo premio certo, ma il 5S da oltre 889mila euro (899.502,25 per la precisione) ti cambia la vita.

La giocata vincente è stata effettuata nel punto vendita Sisal Tabaccheria in via Gaetano Casati 7, alla Garbatella. Insomma il 6 resta inviolato ma c'è chi si è avvicinato al grande sogno. Ricordiamo che la prossima giocata del Superenalotto è prevista per domani, giovedì 30 settembre. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre nel Lazio manca dal 2012 quando furono realizzati due “6”, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Settembre 2021, 13:11

