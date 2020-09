SummerMela festival, l'India celebra la sua cultura e la sua arte a Roma. Anteprima italiana del film "Il discepolo"

21 settembre alle 21

22 settembre alle 20

23 settembre alle 21

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Settembre 2020, 17:08

: con l’anteprima italiana al cinema Farnese del film, del regista indiano(premio Miglior Sceneggiatura alla 77a), si apre il, il festival di arte e cultura indiana a cura di Riccardo Biadene.Il film - in replica il 23 settembre alle 18,30 al cinema Lux, sarà introdotto musicalmente da Nicolò Melocchi al flauto bansuri. La proiezione del film sarà replicata a Milano dal 28 al 30 settembre. In particolare, martedì 29 settembre al cinema Plinius, la proiezione sarà introdotta da un concerto dal vivo di musica classica indiana, a cura di Kama Productions., all’si esibirà, in un concerto di musica classica indiana, il Maha Kali trio con con(sitar), considerata una delle migliori interpreti musicali di sitar,(flauto bansuri) e(tabla), noto in Italia anche per le sue collaborazioni con l’Orchestra di piazza Vittorio., SummerMela chiude ospitando nel Giardino della, il River To River Florence Indian Film Festival, con la proiezione del film indiano Badhaai Ho / Congratulations there (2019) di A, tra i più acclamati all'ultima edizione fiorentina.La proiezione sarà preceduta alle ore 20 da un breve concerto di musica classica indiana con(flauto bansuri) e il celebre percussionista(tabla).info: www.summermela.find.org.in