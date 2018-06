Subiaco, l'Infiorata come omaggio al soggiorno dei Pontefici: sabato la presentazione di un volume

Sabato 16 giugno 2018, alle ore 17.30, alla Rocca Abbaziale di Subiaco, si terrà la presentazione del volume, patrocinato dal Comune di Subiaco, e voluto dalla Regione Lazio e dal Comune di Gerano “L'Infiorata di Gerano quale nobile omaggio ai Papi ospiti della città di Subiaco”.



Il volume, curato da Giuseppe Tommaso Patrizi, Ivano Massotti ed Enrico Proietti, partendo da una interessante analisi del De Florum Cultura (Cultura dei Fiori), primo testo riguardante le composizioni realizzate con fiori freschi nella prima metà del XVII secolo, in occasione della festa dei Santi Pietro e Paolo nella Basilica Vaticana, conduce il lettore alla secolare Infiorata di Gerano, per poi soffermarsi sull’allestimento dell’Infiorata stessa a Subiaco, in occasione delle visite di alcuni Pontefici nella culla del movimento benedettino.



In ordine cronologico, il volume, attraverso attente e minuziose ricerche storiche effettuate presso la Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma, la Biblioteca di S. Scolastica in Subiaco, la Biblioteca Comunale e l’Archivio di Stato di Roma, riporta la cronaca dei soggiorni dei Pontefici nella città di Subiaco, le numerose manifestazioni di giubilo e di fede della popolazione sublacense e di quelle dei paesi circonvicini.



In particolare, la ricerca ha preso in considerazione il soggiorno di Papa Pio VI (dal 18 al 25 maggio 1789), quello di Papa Gregorio XVI (dal 29 aprile al 2 maggio del 1834), quello di Papa Pio IX (dal 27 al 31 maggio 1847) e per concludere, quello di Papa Giovanni Paolo II, avvenuto il 28 settembre 1980. Il libro non manca di soffermarsi sul ruolo fondamentale svolto dalle abbazie benedettine nei territori rientranti nella loro influenza, che non era limitata all’aspetto religioso, ma investiva anche la sfera sociale ed economica della vita comunitaria. Interverranno: Francesco Pelliccia, sindaco di Subiaco, Danilo Felici, sindaco di Gerano e lo storico Marcello Orlandi.

