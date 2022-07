Isola del Giglio, tragica immersione in mare: morta sub romana

Una giornata di vacanza che si trasforma in tragedia. Una donna è morta a seguito di un'immersione con altri sub all'Isola del Giglio (Grosseto). I sanitari sono intervenuti intorno alle 14 sulla spiaggia delle Cannelle dove la donna era stata portata da un gruppo di subacquei: attivati l' auto medica del Giglio e l'elisoccorso Pegaso 2. All'arrivo sul posto però il personale inviato da 118 non ha potuto che constare il decesso. Pegaso 2 è rientrato alla base di Grosseto. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Malore mentre nuota, muore poco dopo in spiaggia: bagnanti sotto choc

SUB MORTA AL GIGLIO ERA ROMANA

Aveva 71 anni ed era originaria di Roma dove lavorava come psicologa la donna morta oggi all'isola del Giglio dopo un'immersione subacquea. Da quanto ricostruito la donna era con un'amica a fare un'immersione a Cala del Corvo quando, per cause ancora da accertare, si è sentita male, ha perso velocemente conoscenza. sarebbe poi morta morta affogata. È stata l'amica ad accorgersi del malore e a riportarla a riva.

La 71enne aveva una casa al Giglio dove trascorreva le vacanze. Era arrivata nel punto di Cala del Corvo insieme alla sua amica grazie ad un 'passaggio' che aveva ricevuto da una barca che effettua questo tipo di servizi e aveva iniziato, come faceva solitamente, la sua consueta immersione senza appoggiarsi ad alcun diving. Poi il probabile malore a una profondità di circa 30 metri. I sanitari sono stati attivati e sono arrivati alla spiaggia delle Cannelle, la più vicina e accessibile per i soccorsi a Cala del Corvo. All'arrivo sul posto però i sanitari ne hanno constatato il decesso.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Luglio 2022, 18:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA