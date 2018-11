Autobus preso d'assalto da un gruppo di studenti: salgono dal finestrino - GUARDA IL VIDEO

Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alcuni studenti che prendono letteralmente d'assalto un autobus, nella zona Eur di Roma. Per la precisione il 765. Secondo i racconti dei ragazzi l'autobus si è fatto attendere molto a lungo, e quando, finalmente, è arrivato, un numero enorme di studenti appena usciti da scuola lo ha letteralmente preso d'assalto. Qualcuno di loro non ha rinunciato a tirare fuori lo smartphone per riprendere la scena, in cui si vedono distintamente alcuni ragazzi salire sul mezzo pubblico addirittura dal finestrino. Un comportamento comunque pericoloso, anche se in sottofondo si sento le risate dei ragazzi che accompagnano la bravata dei loro amici