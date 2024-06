«Sali in auto, ti do un passaggio», poi la violenta. L'arrestato è Simone Borgese, già condannato per lo stupro di una tassista

di Redazione Web

Si è avvicinato una studentessa alla fermata dell'autobus in via della Magliana a Roma e, con la scusa di aver bisogno di informazioni stradali, l'ha convinta a salire in macchina. Poi l'ha portata in una strada isolata e l'ha violentata. L'episodio è avvenuto a inizio maggio e, nei primi giorni di giugno, la polizia ha arrestato un 39enne romano accusato di violenza sessuale aggravata. L'arrestato è Simone Borgese ed è recidivo: era già stato condannato a sette anni e mezzo di carcere per aver violentato una tassista nel 2015. Il particolare inquietante è che lo stupro di Borgese alla tassista, che gli era costato una condanna, era avvenuto sempre l'8 maggio, ma nove anni fa.

Cosa è successo

È accaduto l'8 maggio, quando l'uomo si è accostato vicino alla ragazza, che stava aspettando l'autobus, per chiederle le indicazioni per poter raggiungere il Raccordo.

Le indagini

Gli investigatori del Distretto San Giovanni, sulla scorta delle informazioni e delle descrizioni fornite dalla vittima, hanno avviato indagini vagliando le immagini del sistema di videosorveglianza presenti sul tragitto percorso dall'uomo. In sede di denuncia, i poliziotti le hanno mostrato un album fotografico con alcuni uomini somiglianti a quello descritto e la ragazza ha riconosciuto l'aggressore. Gli agenti hanno così rintracciato e identificato l'uomo, un 39enne romano, per il quale l'Autorità Giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere.

