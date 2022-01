Droga dello stupro, violentata una 19enne studentessa americana: è caccia all'uomo a Roma

E’ caccia all’uomo. Lo scorso 15 ottobre una studentessa diciannovenne della John Cabot University è stata violentata, probabilmente utilizzando l’ormai tristemente nota droga dello stupro, il Ghb ed ora gli uomini del commissariato di polizia di Trastevere stanno cercando l’autore della violenza, un trentenne incontrato in un locale di Testaccio.

Studentessa diciannovenne americana violentata con il Ghb

La serata per la studentessa dell'università John Cabot è finita in modo drammatico. La ragazza, come fa sapere "il Messaggero", si stava divertendo con le amiche in un locale di Testaccio e, quando loro hanno deciso di rimanere a casa, lei si è intrattenuta ancora per un po’. Il tempo di conoscere il suo futuro violentatore, un uomo di trent’anni circa: lui le offre da bere e lei comincia a sentirsi poco bene ma la coppia prosegue comunque la serata girando altri locali. La mattina dopo la diciannovenne si risveglia nel peggior modo possibile, in una casa non sua con uno “sconosciuto” nel letto. Tempo di fare mente locale e la studentessa comincia a chiedere spiegazioni all’uomo senza ottenere particolari riposte. Cerca di fuggire ma da quel momento comincia il suo incubo, con l’uomo che le trattiene i vestiti e le impedisce di uscire. Dopo una “trattativa” la ragazza torna a casa e, spaventata e ancora intontita, dorme tutto il sabato e gran parte della domenica: il lunedì contatta il medico della John Cabot University e poi va all’ospedale, dove i medici confermano l’accaduto. L’uomo è adesso ricercato, mentre e la studentessa ha deciso di terminare la sua esperienza di studio a Roma, per tornare in America: nell’appartamento dove si è consumata la violenza però del misterioso uomo, scappato con i gioielli rubati alla vittima, non è stata trovata traccia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Gennaio 2022, 11:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA