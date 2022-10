Studentessa bocciata per una sola insufficienza: scoppia il caso a Roma. «Nelle altre materie aveva 7 e 8»

Può una sola materia pregiudicare l'intero anno scolastico di una brillante studentessa? Per una professoressa di inglese del liceo delle Scienze umane «Giosuè Carducci» di Roma è possibile. La docente in questione ha bocciato una ragazza con una pagella con molti 7 e 8 per un debito non passato in inglese.

Julia Roberts, la figlia vuole indossare il suo abito da Oscar: «Lo metterà al ballo scolastico»

Bocciata per una sola insufficienza

La ragazza, Giulia, 17 anni, era stata rimandata a settembre con una sola materia, inglese. Esaminata la prova, la professoressa non l'ha valutata sufficiente e ha deciso di bocciarla senza incontrare alcuna resistenza da parte dei colleghi. Come spiega il Corriere della Sera, pare che nella stessa classe siano stati rimandati in sei, ma che gli altri compagni avessero deficit in più materie, mentre Giulia soltanto in inglese, con 7 in italiano e in latino, 8 in matematica e in filosofia.

La ragazza si è scoraggiata al tal punto da voler abbandonare gli studi, salvo poi convincersi a recuperare l’anno iscrivendosi a un istituto privato: «Si è messa anche a lavorare per contribuire a pagare la retta – racconta la madre della 17enne –. Andava bene in tutte le discipline di indirizzo, per questo non capiamo come il consiglio di classe non si sia opposto alla bocciatura. Durante l’anno è stata seguita da un tutor che l’ha preparata anche per l’esame di riparazione a settembre». «Ai miei tempi bocciavano anche per una materia – ricorda Anna Oliverio Ferraris, psicologa e scrittrice –. Valutare dall’esterno è molto difficile... Certo, se la prova non è stata disastrosa sembra strano. Al terzo anno avrebbero potuto darle la possibilità di approfondire, per rivalutare la situazione più avanti».

Secondo lo psicoanalista Massimo Ammaniti, chiamato a commentare la vicenda, si tratta una questione di «buon senso»: «Si può essere così fiscali con una ragazza che ci tiene? Vuol dire che la scuola ha fallito. La valutazione è un fatto complesso, tiene conto di una serie di elementi: l’impegno, la partecipazione... non si può ridurre alla contabilità del ragioniere» spiega lo studioso. Per fortuna, dopo l'iniziale scoraggiamento, Giulia ha deciso che recupererà l'anno privatamente con la speranza di lasciarsi presto alle spalle questa brutta parentesi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Ottobre 2022, 11:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA