Studentessa di 16 anni arrestata per droga a Roma: aveva mezzo chilo di hashish

Nella serata di ieri, i carabinieri del gruppo di Roma hanno eseguito una serie di verifiche nel corso delle movida nei quartieri Prati e Aurelio e in zona piazza Bologna. Le attività hanno portato all'identificazione di 178 persone, una delle quali arrestata per reati inerenti agli stupefacenti, ad accertamenti su 55 veicoli e a controlli specifici all'interno di diverse attività commerciali. In manette è finita una 16enne romana, studentessa, trovata in

possesso di 440 g di hashish e 3 g di Lsd. I Carabinieri della Stazione di Roma Madonna del Riposo l'hanno sottoposta agli arresti domiciliari.

Denunciati due pusher a Monterotondo

I Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Palombara Sabina e Montelibretti. Con la collaborazione dei Reparti Specializzati dell'Arma, hanno controllato anche il rispetto della normativa sulla tutela dell'ambiente. Al termine del servizio sono stati inoltre deferiti a piede libero due pusher e segnalati alla Prefettura di Roma numerosi assuntori di stupefacenti, così come numerose sanzioni sono state elevate per violazioni al Codice della Strada. Durante il coordinato dalla Compagnia, la Stazione CC Forestale di Palombara Sabina ha scoperto una discarica abusiva di rifiuti speciali: in località «Colle Castello» i Carabinieri della Stazione di Palombara Sabina avevano già segnalato ai colleghi del Reparto Specializzato nella tutela ambientale che da tempo c'era il malcostume di abbandonare rifiuti che in realtà andrebbero smaltiti come rifiuti speciali. E così i Carabinieri Forestali si sono appostati durante il coordinato ed hanno sorpreso un cittadino rumeno classe '71, attualmente residente a Montelibretti, che scaricava voluminosi rifiuti speciali in un terreno adiacente la strada: incurante dei danni ambientali e paesaggistici che questa cattiva e diffusa abitudine comporta, è stato così sorpreso a scaricare vecchio mobilio e ed altro materiale ingombrante. Per tale violazione i Carabinieri Forestali hanno elevato una contravvenzione di euro 600 oltre all'intimazione a ripulire l'area. Dai controlli effettuati dalle numerose pattuglie dislocate su altrettanti posti di controllo, con perquisizioni personali nei casi di atteggiamento sospetto delle persone fermate, sono stati individuati uno spacciatore di cocaina, un giovanissimo cittadino di Monterotondo, trovato in possesso di 3 grammi di sostanza pronta per la cessione e un altro giovane pusher di Torri in Sabina con oltre 20 grammi di hashish, già suddiviso in dosi per la cessione.Inoltre sei assuntori di stupefacenti provenienti anche dai comuni limitrofi, sorpresi con alcune dosi di hashish, saranno segnalati alla Prefettura di Roma per essere avviati ai Serd.Nel complesso sono stati controllati 116 veicoli, identificate 132 persone ed elevate 12 contravvenzioni per violazioni al CdS per oltre mille Euro.

