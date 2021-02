Studente di tredici anni precipita dal secondo piano della scuola: è in codice rosso

Uno studente di tredici anni è precipitato dalla finestra secondo piano di una scuola media del centro di Roma schiantandosi nel cortile. A riportare la notizia è il Messaggero in un pezzo a firma di Alessio Marani.

Secondo quanto ricostruito nei primi istanti il giovane sarebbe caduto dopo aver tentato di uscire dalla finestra della scuola lanciandosi su un albero. Il tredicenne è stato trasportato al policlinico Gemelli e ricoverato in codice rosso.

Secondo una testimonianza dei genitori di alcuni compagni di scuola raccolta dal Messaggero lo studente non sarebbe in pericolo di vita, sarebbe vigile e in grado di muovere gli arti. La dinamica è ancora al vaglio della polizia che è giunta sul posto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Febbraio 2021, 15:38

