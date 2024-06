Studente di seconda media tenta di strangolare un compagno di classe, ma era una challenge di TikTok

di Redazione web

Quello che tutti hanno visto è stato un tentativo di uno studente di seconda media di strangolare un suo compagno di classe tra una lezione e l'altra, quando però sono intervenuti i docenti a separarli i due ragazzi hanno chiarito che si trattava solo di una challenge popolare su TikTok.

«È un fatto che ha turbato molto la comunità scolastica», ha commentato Giovanni Cogliandro, il preside dell'istituto comprensivo Mozart, in zona Infernetto, a sud di Roma, teatro dello spiacevole episodio (raccontato da Repubblica) lo scorso maggio, lasciando inquietati e perplessi docenti, personale e studenti.

La "sfida" che circola sulla piattaforma TikTok dal 2021 prende il nome di "Blackout challenge" e consiste nel sopportare uno strangolamento fino all'istante prima della perdita dei sensi, il tutto a favore dell'obiettivo della camera del cellulare.

Una challenge estrema e pericolosa che non può non far tornare alla mente «la terribile Blue whale di qualche anno fa», ricorda sempre il preside della scuola. La Blue whale è una sfida partita dalla Russia e che comprendeva 50 livelli da superare (da certificare con una prova video) e tra questi vi era il tagliarsi le vene o l'arrampicarsi sul cornicione di un palazzo.

Cosa può succedere

Sulla "Blackout challenge", che impone quello che di fatto è uno strangolamento, si è espresso con toni proeccupati Mauro Calvani, direttore dell’Unità operativa complessa della Pediatria del San Camillo, dove ieri si è tenuto il convegno “Child abuse” sul tema delle trappole del web.

Contrastare il fenomeno

La scuola lancia quindi l'allarme, anche in considerazione dell'arrivo delle vacanze estive, nelle quali i giovani potrebbero essere meno sorvegliati del solito. Ettore Battelli, direttore della Clinica legale in diritto dei minori dell’università di Roma Tre, si è espresso così sul tema e sulle possibili vie di contrasto: «Queste sfide sono esplose durante il Covid, quando eravamo chiusi in casa. Ma ogni tanto tornano a circolare, un po’ perché i video rimangono in rete e un po’ perché c’è chi li ripubblica dopo averli salvati nella galleria. Per questo, l’allerta di noi educatori, famiglie e autorità deve essere massima».

