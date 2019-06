Striscione al Colosseo: «Avere 20 anni alla mia età». Ecco cosa c'è dietro

Uno striscione è apparso nella notte in via degli Annibaldi a Roma, proprio di fronte al Colosseo. Lì, sul ponte spesso utilizzato per affiggere parole d'odio, un giovane ha portato colore e musica. Ma gli è andata male.

Raze, questo il nome del giovane cantante pop, ha appeso lo striscione durante la notte. Sopra c'è scritto «Avere 20 anni alla mia età» con caratteri colorati: si tratta del titolo del suo primo album, e il ragazzo aveva pensato di struttare la posizione centrale per farsi pubblicità. Ma non ha fatto i conti con i vigili, che sono arrivati a riportare l'ordine e a togliere lo striscione. Mercoledì 5 Giugno 2019, 12:32

