Anche il bar del Tribunale di Roma non fa gli scontrini: «Carabiniere fa finta di nulla». Il caso a Striscia la Notizia

Un altro caso incredibile scoperto da Striscia la Notizia. A poche settimane dal clamore e indignazione suscitati dal servizio di Jimmy Ghione sul bar dell'Agenzia delle Entrate di Roma 6-Eur Torrino, che non faceva gli scontrini, un'altra vicenda analoga in quello che dovrebbe essere un 'tempio della legalità', dove qualcuno si "dimentica" di emettere il documento fiscale.

Niente scontrini al bar del Tribunale

E anche in questo caso non si tratta di un bar qualunque, ma di quello del Tribunale Civile di Roma, come documentato dall’inviato di Striscia la notizia nel servizio in onda questa sera (Canale 5, ore 20.35). Dopo aver ricevuto alcune segnalazioni, le telecamere di Striscia entrano nella caffetteria del Tribunale Civile e mostrano il viavai di clienti a cui viene consegnato il resto, ma spesso non lo scontrino.



Tra i clienti che non fiatano davanti alla mancata consegna dello scontrino, documenta il servizio di Jimmy Ghione, addirittura un Carabiniere in divisa. «Dopo tutto quello che è successo, proprio in Tribunale ci dimentichiamo di fare gli scontrini?», chiede Ghione al cassiere, che risponde con una bella risata. Intanto, arrivano le Forze dell’ordine che scortano l’inviato del tg satirico fuori dal Tribunale.

