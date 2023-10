Strage di pini: chiusa la riserva di Monte Mario

di Emiliano Pretto

Dopo la denuncia di Leggo sulla strage di pini nella pinetina della Riserva di Monte Mario, arriva la chiusura del parco. Ieri pomeriggio gli uffici del Comune di Roma hanno comunicato a Roma Natura, con una nota riservata, la chiusura dell'accesso principale dell'area verde, quella su via del Parco dei Mellini, e la parziale interdizione di alcune aree. La chiusura viene giustificata dal Comune «per il pericolo imminente per la pubblica incolumità», «viste le molte criticità comunicate». Le stesse segnalate solo due giorni fa da questo giornale dopo un sopralluogo nel parco, durante il quale erano stati avvistati almeno 30 pini crollati e circa un centinaio ormai secchi e prossimi a cadere a terra.

Oltre alle chiusure sono stati inoltre «interdetti con transenne e nastri gialli i vialetti sottostanti» facenti parte del percorso della via Francigena. Il 7 novembre è poi previsto un tavolo con le parti in causa per concordare la chiusura di altre aree a rischio. «Era da tempo che chiedevamo al Comune di fare manutenzione o di chiudere gli accessi al parco per non mettere a rischio l'incolumità delle persone- ha commentato con Leggo il commissario straordinario di Roma Natura, Marco Visconti - vorrei infatti precisare che non è Roma Natura il proprietario di questa area verde ma il Comune di Roma, mentre noi gestiamo solo il vincolo ambientale. È il Campidoglio che deve svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Martedì 31 Ottobre 2023

