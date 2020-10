Storia di una foto: Gilberto Maltinti racconta il giovane con la pistola durante gli Anni di piombo

Una foto che diventò un'icona degli Anni di Piombo, pubblicata centinaia di volte sui periodici di tutta Europa: ad essere ritratto nello scatto un manifestante, che stringeva tra le mani una pistola. Gambe piegate, braccia dritte, puntava la pistola dritto davanti a sè: una foto scattata a Milano in via De Amicis il 14 maggio del 1977, il giorno della morte del poliziotto Antonio Custra.

La storia di quella foto sarà raccontata domenica 18 ottobre, tra le 18.30 e le 19.30, nella splendida cornice di Bresciani Visual Art, la nuova galleria di Roma dedicata alla fotografia e alla visual art (in via dei Bresciani 20). A raccontarla sarà Gilberto Maltinti, Presidente della Casa della Fotografia di Roma e organizzatore di WEFO2020. Un evento che, per rispettare le misure anti-Covid, sarà per pochissimi: massimo 7 posti a sedere, su prenotazione (alla mail fotografiabresciani@gmail.com).

L'uomo in quella foto, con il passamontagna, si chiamava Giuseppe Memeo. Faceva parte degli ‘autonomi’, ma poco dopo sarebbe entrato nei Pac, i Proletari armati per il comunismo, l’organizzazione di cui faceva parte anche Cesare Battisti. La sua immagine, e quella di altri tre liceali armati, fecero il giro dei media italiani in uno dei periodi più bui della Repubblica. Quel giorno Custra, poliziotto, venne ucciso da un militante di Prima Linea.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Ottobre 2020, 21:11

